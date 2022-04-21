Бернардески о выходе «Ювентуса» в финал Кубка Италии: Лучшие команды идут до конца

Итальянский нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески высказался после выхода туринской команды в финал Кубка Италии.

Федерико заявил, что этот успех нужен был туринскому клубу для того, чтобы снова почувствовать уверенность в своих силах. Бернардески отметил, что он очень рад пробиться вместе с «Ювентусом» в финал Кубка Италии, ведь лучшие команды всегда идут до самого конца.

Напомним, что по сумме двух матчей «Ювентус» уверенно обыграл «Фиорентину». В финале Кубка Италии «старая синьора» сыграет с миланским «Интером».