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Италия. Кубок Италии

Бернардески о выходе «Ювентуса» в финал Кубка Италии: Лучшие команды идут до конца

21 Апреля 2022 • 10:17 Комментировать
Ювентус
2:0
Фиорентина
окончен

Итальянский нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески высказался после выхода туринской команды в финал Кубка Италии.

Федерико заявил, что этот успех нужен был туринскому клубу для того, чтобы снова почувствовать уверенность в своих силах. Бернардески отметил, что он очень рад пробиться вместе с «Ювентусом» в финал Кубка Италии, ведь лучшие команды всегда идут до самого конца.

Напомним, что по сумме двух матчей «Ювентус» уверенно обыграл «Фиорентину». В финале Кубка Италии «старая синьора» сыграет с миланским «Интером».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кубок Италии Федерико Бернардески
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