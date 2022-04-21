«Ювентус» прошёл «Фиорентину» в Кубке Италии

В Кубке Италии «Ювентус» играл против «Фиорентины» за право пробиться в финал. Туринцы изначально имели задел в один мяч и действовали по счету, отдав инициативу гостям. В конце первого тайма Федерико Бернардески метко стрельнул с угла штрафной площади, а на 90-й минуте Хуан Куадрадо создал гол для Данило - 2:0. Александр Кокорин провел всю игру в запасе.

В финале «старая синьора» сыграет против «Интера», который выбил «Милан».