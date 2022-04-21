«Ювентус» прошёл «Фиорентину» в Кубке Италии

В Кубке Италии «Ювентус» играл против «Фиорентины» за право пробиться в финал. Туринцы изначально имели задел в один мяч и действовали по счету, отдав инициативу гостям. В конце первого тайма Федерико Бернардески метко стрельнул с угла штрафной площади, а на 90-й минуте Хуан Куадрадо создал гол для Данило - 2:0. Александр Кокорин провел всю игру в запасе.
В финале «старая синьора» сыграет против «Интера», который выбил «Милан».
Протокол игры
|(1:0) Бернардески Федерико32'
|(2:0) Данило Луис90'
Перин Маттиа•Де Шильо Маттиа 45' 79' (Куадрадо Хуан ( 79') •Бонуччи Леонардо•Де Лихт Маттайс•Алекс Сандро•Бернардески Федерико 82' (Кьеллини Джорджо ( 82') •Закария Денис•Данило Луис•Рабио Адриен•Влахович Душан 83' (Кин Мойзе ( 83') •Мората Альваро 66' (Дибала Пауло ( 66')
Дронговски Бартломей•Венути Лоренцо 69' (Кальехон Хосе ( 69') •Мартинес Лукас II • 72'Роша Игор II•Бираги Кристиано•Дункан Альфред 79' (Мале Юссеф ( 79') •Торрейра Лукас 46' (Амрабат Софьян ( 46') •Сапонара Риккардо 63' (Соттил Рикардо ( 63') •Иконе Жонатан 79' (Пёнтек Кшиштоф ( 79') •Кабрал Артур•Гонсалес Николас
20 апреля.