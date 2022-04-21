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Италия. Кубок Италии

«Ювентус» прошёл «Фиорентину» в Кубке Италии

21 Апреля 2022 • 00:03 Комментировать
Ювентус
2:0
Фиорентина
окончен

В Кубке Италии «Ювентус» играл против «Фиорентины» за право пробиться в финал. Туринцы изначально имели задел в один мяч и действовали по счету, отдав инициативу гостям.  В конце первого тайма Федерико Бернардески метко стрельнул с угла штрафной площади, а на 90-й минуте Хуан Куадрадо создал гол для Данило - 2:0.   Александр Кокорин провел всю игру в запасе.

В финале «старая синьора» сыграет против «Интера», который выбил «Милан».

Протокол игры  
Ювентус 2:0Фиорентина
(1:0) Бернардески Федерико32'   
(2:0) Данило Луис90'   
Перин МаттиаДе Шильо Маттиа   45'  79' (Куадрадо Хуан (  79') Бонуччи ЛеонардоДе Лихт МаттайсАлекс СандроБернардески Федерико  82' (Кьеллини Джорджо (  82') Закария ДенисДанило ЛуисРабио АдриенВлахович Душан  83' (Кин Мойзе (  83') Мората Альваро  66' (Дибала Пауло (  66')
Запасные: Ругани ДаниэлеЩесны ВойцехПинсольо КарлоПеллегрини ЛукаСоуле МатиасМиретти Фабио
Дронговски БартломейВенути Лоренцо  69' (Кальехон Хосе (  69') Мартинес Лукас II   72'Роша Игор IIБираги КристианоДункан Альфред  79' (Мале Юссеф (  79') Торрейра Лукас  46' (Амрабат Софьян (  46') Сапонара Риккардо  63' (Соттил Рикардо (  63') Иконе Жонатан  79' (Пёнтек Кшиштоф (  79') Кабрал АртурГонсалес Николас
Запасные: Кокорин АлександрРосати АнтониоОдриосола АльвароБонавентура ДжакомоНастасич МатияТерраччиано ПьетроТерзич Алекса
20 апреля.

 

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окончен Ювентус 2:0 Фиорентина 2.05 3.45 3.65
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