«Ювентус» огласил состав на второй полуфинальный матч Кубка Италии против «Фиорентины»

Туринский «Ювентус» готовится ко второму полуфинальному матчу в рамках Кубка Италии против «Фиорентины», на сей раз «старая синьора» сыграет в родных стенах. Накануне встречи наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри объявил стартовый состав своей команды на эту игру.

В нем присутствует Леонардо Бонуччи, пропустивший какое-то время из-за травмы. А вот место в воротах доверено резервному голкиперу Перину

«Ювентус»: Перин, де Шильо, Де Лихт, Алекс Сандро, Бонуччи, Данило, Бернардески, Рабьо, Закария, Влахович, Мората.

Матч между «Ювентусом» и «Фиорентиной» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.