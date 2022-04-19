Аллегри: «Мы должны думать о финише в топ-4»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о задачах своей команды на оставшуюся часть сезона. Итальянец отметил, что игроки сейчас должны сосредоточиться на финише в зоне Лиги чемпионов.

«В Серии А «Ювентус» должен думать о финише в топ-4. Мы должны укрепить своё преимущество. Этот сезон довольно сбалансированы. Мы не можем выиграть матчи, в которых смотримся сильнее соперников», – сказал Аллегри на своей пресс-конференции.

Завтра туринскому «Ювентусу» предстоит сыграть в полуфинале Кубка Италии против «Фиорентины». У нападающего Душана Влаховича будет возможность сыграть с бывшей командой.