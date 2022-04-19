Аллегри: «Побеждаешь в кубке – это не в счёт, проигрываешь – неудачник»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился своими мыслями в преддверии полуфинального поединка Кубка Италии против «Фиорентины».

Первая встреча завершилась минимальной победой туринцев. Ответный поединок пройдёт 20-го апреля на поле «старой синьоры».

«Кубок Италии? Если вы побеждаете в нём – это не в счёт, а если проигрываете – вы неудачник, – отметил специалист на пресс-конференции. – Нас ждёт трудный матч. «Фиорентина» проводит отличный отрезок, у них хороший сезон. Эта встреча будет отличаться от первой», – сказал Аллегри.