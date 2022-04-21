Аллегри рассказал, почему Влахович снова не забил «Фиорентине»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился с журналистами своим мнением по поводу того, что Душан Влахович снова не забил в ворота «Фиорентины».

Аллегри заявил, что у сербского форварда сейчас просто спад физической формы и это нормально, ведь молодой футболист просто не привык играть каждые три дня. Массимилиано отметил, что Душану пока не хватает опыта, но нужно не расстраиваться и продолжать работать над собой.

Напомним, что по сумме двух матчей «Ювентус» переиграл «Фиорентину» и вышел в финал Кубка Италии. Влахович ни разу не поразил ворота бывшей команды.