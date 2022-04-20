Бывший футболист «Фиорентины» допускает, что Кокорин имеет шансы сыграть в Кубке Италии против «Ювентуса»

Бывший игрок «Фиорентины» Марко Наппи в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым поделился мыслями об атакующем потенциале «фиалок».

«У «Фиорентины» сейчас очень сильная атака. Пентек и Кабрал показывают себя отлично в последнее время, но мне кажется, что Кокорин может выйти на поле в кубковом матче. Я не шучу! Во Флоренции хвалили Кокорина за матч против «Наполи» за его прессинг, так что мы удивились, что он не вышел на поле с «Венецией». Быть может, против сильной команды он может помочь, особенно если команде нужно будет сбить темп атак «Ювентуса», — сказал Наппи.