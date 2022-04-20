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Италия. Кубок Италии

«Ювентус» заявил двух юниоров на полуфинал Кубка Италии с «Фиорентиной»

20 Апреля 2022 • 16:55 Комментировать
Ювентус
...
Фиорентина
2.05 3.45 3.65
Через 3 ч. 24 мин.

Туринский «Ювентус» огласил свою расширенную заявку на ответный матч полуфинала Кубка Италии против «Фиорентины». В составе «старой синьоры» оказалось два юниора – Фабио Миретти и Матиас Суле.

Из-за травм «Ювентусу» не смогут помочь такие футболисты, как Федерико Кьеза, Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли и Артур Мело.

Напомним, что ответный полуфинал Кубка Италии между «Фиорентиной» и туринским «Ювентусом» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. Первый поединок завершился минимальной победой «старой синьоры» со счётом 1:0. Победитель этой пары сыграет в финале с «Интером», который вчера разгромил в дерби «Милан».

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Ювентус Фиорентина
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ЮВЕНТУС ФИОРЕНТИНА
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20.04  22:00 Ювентус ... Фиорентина 1.92 3.55 4.20
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