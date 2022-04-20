«Ювентус» заявил двух юниоров на полуфинал Кубка Италии с «Фиорентиной»

Туринский «Ювентус» огласил свою расширенную заявку на ответный матч полуфинала Кубка Италии против «Фиорентины». В составе «старой синьоры» оказалось два юниора – Фабио Миретти и Матиас Суле.

Из-за травм «Ювентусу» не смогут помочь такие футболисты, как Федерико Кьеза, Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли и Артур Мело.

Напомним, что ответный полуфинал Кубка Италии между «Фиорентиной» и туринским «Ювентусом» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. Первый поединок завершился минимальной победой «старой синьоры» со счётом 1:0. Победитель этой пары сыграет в финале с «Интером», который вчера разгромил в дерби «Милан».