Интер - Ювентус: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Главный матч дня в Италии и Европе - полуфинальное сражение «Интера» с «Ювентусом» в Кубке Италии. Команда Антонио Конте, претендующая на Скудетто, против долго бессменного чемпиона, который в текущем сезоне находится в роли догоняющего и привыкает к требованиям главного тренера, Ромелу Лукаку против Криштиану Роналду, а также масса других интриг. Также важный фактор - наличие ответного матча через неделю.

В 22:45 игру можно посмотреть на «Окко Спорт» и следующих иностранных телеканалах:

Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.