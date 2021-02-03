Рабио – о победе над «Интером»: «Ответный матч будет еще сложнее»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в первом матче полуфинала Кубка Италии.

«Важный матч. Встреча с «Интером» в Серии А показала, что это далеко не самый простой соперник. Мы показали, что способны обыгрывать «Интер». Сегодня команда здорово сыграла в обороне. Серия ещё не закончена, впереди второй матч, он будет сложнее, чем этот. Мы должны вновь доказать, что заслуживаем места в финале», - цитирует Рабио RAI Sport.

Ответный матч между «Ювентусом» и «Интером» пройдёт на стадионе в Турине во вторник, девятого января, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:45 по московскому времени.