Италия. Кубок Италии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рабио – о победе над «Интером»: «Ответный матч будет еще сложнее»

03 Февраля 2021, 01:02,

Global Look Press

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в первом матче полуфинала Кубка Италии.

«Важный матч. Встреча с «Интером» в Серии А показала, что это далеко не самый простой соперник. Мы показали, что способны обыгрывать «Интер». Сегодня команда здорово сыграла в обороне. Серия ещё не закончена, впереди второй матч, он будет сложнее, чем этот. Мы должны вновь доказать, что заслуживаем места в финале», - цитирует Рабио RAI Sport.

Ответный матч между «Ювентусом» и «Интером» пройдёт на стадионе в Турине во вторник, девятого января, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Адриен Рабио
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола