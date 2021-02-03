Конте: «Ювентус» ничего не создал в атаке, всему виной наши ошибки»

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте высказался о поражении от туринского «Ювентуса» в первом поединке 1/2 финала Кубка Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «старой синьоры».

«Интер» все сделал сам - мы допустили две ошибки, а соперник ими воспользовался. Нам нужно играть более эффективно, ведь мы создали много моментов. В таких матчах необходимо использовать каждый шанс.

Я считаю этот результат незаслуженным. «Ювентус» практически ничего не создал в атаке. Всему виной наши ошибки», - передает слова тренера портал RAI Sport.

Ответная игра состоится в Турине девятого февраля.