Пирло: «В матче с «Интером» Роналду ответил своим критикам»

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло пообщался с журналистами после победы над миланским «Интером» (2:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

«Это был только первый поединок, мы еще ничего не добились. Команда отлично отреагировала на пропущенный мяч. «Ювентус» показал свою силу.

Роналду? Не знаю, почему он был недоволен заменой. Я решил дать ему время на отдых перед следующим матчем. В поединке с «Интером» Криштиану ответил всем своим критикам», - передает слова Пирло издание Football-Italia.

В прошедшем матче Роналду отметился двумя забитыми мячами. Ответный поединок состоится в Турине девятого февраля.