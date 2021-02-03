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Пирло: «В матче с «Интером» Роналду ответил своим критикам»

03 Февраля 2021, 10:13,

Global Look Press

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло пообщался с журналистами после победы над миланским «Интером» (2:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

«Это был только первый поединок, мы еще ничего не добились. Команда отлично отреагировала на пропущенный мяч. «Ювентус» показал свою силу.

Роналду? Не знаю, почему он был недоволен заменой. Я решил дать ему время на отдых перед следующим матчем. В поединке с «Интером» Криштиану ответил всем своим критикам», - передает слова Пирло издание Football-Italia.

В прошедшем матче Роналду отметился двумя забитыми мячами. Ответный поединок состоится в Турине девятого февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Андреа Пирло
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