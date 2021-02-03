Роналду прокомментировал победу над «Интером»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о гостевой победе над миланским «Интером» в первом поединке 1/2 финала Кубка Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «старой синьоры». В этом матче 35-летний португалец сделал дубль

«Прекрасная командная победа. Нам необходим этот командный дух», - гласит сообщение бомбардира в «Инстаграме».

Ответный матч противостояния состоится в Турине девятого февраля.

В другой полуфинальной паре встретятся «Наполи» и «Аталанта». Первый матч пройдет в Неаполе третьего февраля. Начало - 22:45 по московскому времени.