Италия. Кубок Италии 2020-2021
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Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии

03 Февраля 2021, 00:43,

Depositphotos

В полуфинале Кубка Италии сошлись непримиримые соперники - «Интер» и «Ювентус».

Протокол игры  
Интер Милан 1:2 Ювентус
(1:0) Мартинес Лаутаро 9'    
    26' Роналду Криштиану (1:1)
    35' Роналду Криштиану (1:2)
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро   86' (Сенси Стефано (   86') Дармиан Маттео Барелла Николо Брозович Марсело   86' (Пинамонти Андреа (   86') Видаль Артуро   38'   72' (Эриксен Кристиан (   72') Янг Эшли   25'   66' (Перишич Иван (   66') Мартинес Лаутаро Санчес Алексис   90'
Запасные: Весино Матиас Паделли Даниэле Гальярдини Роберто Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар
Буффон Джанлуиджи Куадрадо Хуан Де Лихт Маттайс   47' Демирал Мерих   14' Бернардески Федерико   69' (Данило Луис (   69') Бентанкур Родриго   76' (Мората Альваро (   76') Рабио Адриен Маккенни Уэстон   89' (Кьеллини Джорджо (   89') Кулушевски Деян   89' (Кьеза Федерико (   89') Роналду Криштиану   45'   76' (Мело Артур (   76'   86') Щесны Войцех
Запасные: Петерс Дауда Дрэгушин Раду Бонуччи Леонардо Фработта Джанлука Пинсольо Карло Фаджоли Николо
02 февраля.

 

Календарь, конечно, совсем не щадит футболистов. На следующей неделе начинается Лига чемпионов и нужно по полной использовать мидвик. «Интер» и «Ювентус» добрались до полуфинала Кубка Италии, где сыграют аж два матча в рамках этого противостояния. Мысли «старой синьоры», наверное, направлены на еврокубки и Серию А. «Нерадзурри» же из Лиги чемпионов вылетели, поэтому кроме чемпионата могут подумать и о Кубке Италии. Силы-то надо распределять.

К игре на «Сан-Сиро» туринцы подошли в прекрасном расположении духа. Четыре последних матча «Ювентус» выиграл со счётом 10:0, попутно забрав себе Суперкубок Италии. «Интер» тоже хорош в последнее время (из осечек только нули с «Удинезе»), поэтому полуфинал Кубка Италии болельщиками ожидался особо. Тренеры определили на игру абсолютно основные составы из видимых потерь у «Интера» только Лукаку, у «Ювентуса» - Дибала.

Embed from Getty Images

Начали матч без раскачки. Как раз Алексис Санчес, заменявший Ромелу, подобрал мяч в центре поля и отправил в забег Николо Бареллу. Тот с правого края прострелил на Мартинеса, а Лаутаро корявенько прошил Буффона. Джанлуиджи вроде остановил мяч на линии, но тот предательски закатился в сетку. «Ювентус» ответил в середине тайма. Куадрадо в борьбе с Янгом заработал довольно сомнительный пенальти. Хуан никак не мог добраться до кросса Бернардески, упал, а VAR с арбитром «решили» назначить пенальти.

Криштиану Роналду 11-метровый реализовал мощнейшим ударом под перекладину. Через восемь минут португалец уже праздновал дубль. И если первый гол ему подарил арбитр, то второй на совести Бастони. Защитник опередил голкипера, устремившись к передаче назад, но развернулся аккурат для Роналду. Криштиану Бастони обокрал и увидел перед собой уже пустой створ, в который португалец спокойно попал ударом с острого угла – 1:2.

Embed from Getty Images

Символично, что отыграться «Интер» мог после такой же ошибки «Ювентуса». После часа игрового времени оборона «старой синьоры» решила сыграть по миланским лекалам и устроила непонятную перепасовку у своих ворот. Лаутаро Мартинес накрыл соперника на дугу штрафной площади и отпасовал на Санчеса, а тот с ходу пробил метров с десяти. Буффон уже не спасал, выручил только Демираль, добежавший до линии ворот. Именно турецкий защитник остановил мяч на «ленточке».

Далее уже было спасение ДжиДжи Буффона, парировашего удар Дармиана из центра штрафной площади. «Интер» неплохо навалился в концовке матча, однако серия оборонительных замен помогла Пирло. Давление на ворота Буффона было, не хватало качественного завершающего удара. В итоге миланцы проиграли дома первый полуфинальный матч Кубка Италии, а «старая синьора» получила неплохой задел перед ответной игрой.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Ювентус, Интер Милан
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Комментарии (15)
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1
Alex1972
03 Февраля 2021, 00:53

Очередная скривленная рожа гея после замены... Ничего нового.... Пеналду и добивалду... Никакого креатива в игре....

0
CELTIC FROST
03 Февраля 2021, 01:17

Молодец. Ты оправдываешь ожидания. Тушите пукан, сударь)

0
Alex1972
03 Февраля 2021, 01:29

Мимо...

0
CELTIC FROST
03 Февраля 2021, 01:40

Тот, у кого "мимо" не оставляет свои кучки под каждым упоминанием Роналду на сайте)) Хе-хе. масясь. хе-хе.

0
CELTIC FROST
03 Февраля 2021, 01:38

Смешно читать такие комменты от взрослого (а тебе по любому уже за 20+, пэтэушник, раз ты тут в своей прошлой личине зарегистрировался в 2011 году) человека. Ты бы проверился реально у психиатра что ли. Налицо как минимум жуткая социопатия и оголтелый фанатизм. Здоровья тебе. масяня. Медицина творит чудеса.

1
Vidrimers
03 Февраля 2021, 01:16

Ну всё-всё, не плачь пожалуйста. Всех штатных пенальтистов так называешь? Про "добивалду" - видимо ты матч не смотрела просто, а слёзы все равно ручьем идут

0
Alex1972
03 Февраля 2021, 01:31

Ну, что ты... Плакать это тебе надо... 6 ЗМ и 6 ЗБ... Утри слезки, дорогая... Хе-хе...

0
CELTIC FROST
03 Февраля 2021, 01:21

Так это же гений тики-таки из Беларуси, товарищ, много лет гадящий на сайте с ником Ла масия. У него своя вселенная, в которой два полюса - непогрешимый солнцеликий Месси (и его просветленные приближенные) и типа выскочка Роналду (и те недостойные, кто смеет не обгаживать его последними словами по любому поводу) и никаких полутонов. Увы, там давно нет место никакому разумному диалогу. Только хардкор, только клиника)

0
Alex1972
03 Февраля 2021, 01:26

Одно и тоже, смени пластинку, дурачек.... Хе-хе...

0
CELTIC FROST
03 Февраля 2021, 01:28

Ты с собой разговариваешь, фимозный? Давно сменить так-то пора. Уно идиото)

1
Стэтхэм на минималках
03 Февраля 2021, 01:00

А какая рожа гея у тебя?

0
Alex1972
03 Февраля 2021, 01:33

Повторяю еще раз : Спи, механик.... Хе-хе...

1
beorn_n
03 Февраля 2021, 00:57

Обсиранием Криша Месси с тобой своими 555 лямами не поделится не старайся).

0
Alex1972
03 Февраля 2021, 01:29

Уже поделился... Я видел вживую финал ЛЧ 2009... Месси насадил на пукан МЮ... Забил головой.... А за МЮ кто играл???... Хе-хе...

0
beorn_n
03 Февраля 2021, 00:46

Ждем ответного матча. Будет в 3 раза сложнее. Всех с победой.

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