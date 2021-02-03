Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии

В полуфинале Кубка Италии сошлись непримиримые соперники - «Интер» и «Ювентус».

Календарь, конечно, совсем не щадит футболистов. На следующей неделе начинается Лига чемпионов и нужно по полной использовать мидвик. «Интер» и «Ювентус» добрались до полуфинала Кубка Италии, где сыграют аж два матча в рамках этого противостояния. Мысли «старой синьоры», наверное, направлены на еврокубки и Серию А. «Нерадзурри» же из Лиги чемпионов вылетели, поэтому кроме чемпионата могут подумать и о Кубке Италии. Силы-то надо распределять.

К игре на «Сан-Сиро» туринцы подошли в прекрасном расположении духа. Четыре последних матча «Ювентус» выиграл со счётом 10:0, попутно забрав себе Суперкубок Италии. «Интер» тоже хорош в последнее время (из осечек только нули с «Удинезе»), поэтому полуфинал Кубка Италии болельщиками ожидался особо. Тренеры определили на игру абсолютно основные составы из видимых потерь у «Интера» только Лукаку, у «Ювентуса» - Дибала.

Embed from Getty Images

Начали матч без раскачки. Как раз Алексис Санчес, заменявший Ромелу, подобрал мяч в центре поля и отправил в забег Николо Бареллу. Тот с правого края прострелил на Мартинеса, а Лаутаро корявенько прошил Буффона. Джанлуиджи вроде остановил мяч на линии, но тот предательски закатился в сетку. «Ювентус» ответил в середине тайма. Куадрадо в борьбе с Янгом заработал довольно сомнительный пенальти. Хуан никак не мог добраться до кросса Бернардески, упал, а VAR с арбитром «решили» назначить пенальти.

Криштиану Роналду 11-метровый реализовал мощнейшим ударом под перекладину. Через восемь минут португалец уже праздновал дубль. И если первый гол ему подарил арбитр, то второй на совести Бастони. Защитник опередил голкипера, устремившись к передаче назад, но развернулся аккурат для Роналду. Криштиану Бастони обокрал и увидел перед собой уже пустой створ, в который португалец спокойно попал ударом с острого угла – 1:2.

Embed from Getty Images

Символично, что отыграться «Интер» мог после такой же ошибки «Ювентуса». После часа игрового времени оборона «старой синьоры» решила сыграть по миланским лекалам и устроила непонятную перепасовку у своих ворот. Лаутаро Мартинес накрыл соперника на дугу штрафной площади и отпасовал на Санчеса, а тот с ходу пробил метров с десяти. Буффон уже не спасал, выручил только Демираль, добежавший до линии ворот. Именно турецкий защитник остановил мяч на «ленточке».

Далее уже было спасение ДжиДжи Буффона, парировашего удар Дармиана из центра штрафной площади. «Интер» неплохо навалился в концовке матча, однако серия оборонительных замен помогла Пирло. Давление на ворота Буффона было, не хватало качественного завершающего удара. В итоге миланцы проиграли дома первый полуфинальный матч Кубка Италии, а «старая синьора» получила неплохой задел перед ответной игрой.