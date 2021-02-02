Буффон проводит 1100-й матч в карьере

Сегодня, 2 февраля, «Интер» в рамках полуфинала Кубка Италии принимает на своём поле «Ювентус».

В стартовом составе туринского клуба на поле вышел голкипер Джанлуиджи Буффон. Это 1100-й матч для Буффона в профессиональной карьере. 43-летний итальянец сыграл 679 игр за «Ювентус», 220 - за «Парму», 176 - за сборную Италии и 25 – за «ПСЖ».

На данный момент идёт 27-я минута встречи счёт 1:1. На девятой минуте отличился Мартинес, а восстановил равенство на 27-й минуте Криштиану Роналду, реализовавший пенальти.

Действующее соглашение Буффона с «Ювентусом» рассчитано до конца следующего сезона.