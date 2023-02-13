Наингголан может уйти из СПАЛа вслед за де Росси

Опытный полузащитник СПАЛа, выступающего в итальянской Серии Б Раджа Наингголан может покинуть свою команду, сообщает известный журналист Николо Скира. А причина проста – возрастной хавбек согласился на переход в клуб лишь потому, что возглавляет его старый приятель Даниэле де Росси – вместе они играли за «Рому» несколько лет тому назад.

Однако вчера де Росси уволили из команды и теперь Наингголан может вновь отправиться на поиски клуба. Массимо Оддо, возглавивший СПАЛ, будет пытаться оставить в клубе 34-летнего бельгийца.

Напомним, что Наингголан перебрался в СПАЛ лишь две недели назад. Его соглашение с коллективом из второго итальянского дивизиона действует до конца сезона.