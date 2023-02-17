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Чемпионат Италии. Серия Б

СПАЛ подписал Джузеппе Росси официально

17 Февраля 2023 • 22:45 Комментировать
СПАЛ
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Через 16 ч. 47 мин.

Итальянский нападающий Джузеппе Росси продолжит карьеру в клубе итальянской Серии Б – СПАЛе. Он перешёл в команду в статусе свободного агента. Стороны подписали краткосрочное трудовое соглашение – всего до конца текущего сезона.

Росси, напомним, 36 лет, более полугода после ухода из СПАЛа он находился в поиске нового клуба, но так его и не нашёл и решил вернуться в хорошо знакомый коллектив, который недавно попрощался с главным тренером Даниэле де Росси.

СПАЛ является десятым клубом на взрослом этапе карьеры Росси, однако дольше всего 36-летний форвард запомнился в качестве нападающего «Вильярреала» - в испанском клубе он провёл шесть лет – с 2007 по 2013 год. Сыграл за клуб более 130 матчей, в которых забил свыше 50 голов.

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Джузеппе Росси Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 СПАЛ
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