Итальянский нападающий Джузеппе Росси продолжит карьеру в клубе итальянской Серии Б – СПАЛе. Он перешёл в команду в статусе свободного агента. Стороны подписали краткосрочное трудовое соглашение – всего до конца текущего сезона.

Росси, напомним, 36 лет, более полугода после ухода из СПАЛа он находился в поиске нового клуба, но так его и не нашёл и решил вернуться в хорошо знакомый коллектив, который недавно попрощался с главным тренером Даниэле де Росси.

СПАЛ является десятым клубом на взрослом этапе карьеры Росси, однако дольше всего 36-летний форвард запомнился в качестве нападающего «Вильярреала» - в испанском клубе он провёл шесть лет – с 2007 по 2013 год. Сыграл за клуб более 130 матчей, в которых забил свыше 50 голов.