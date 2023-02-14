Оддо — новый главный тренер СПАЛа

Массимо Оддо возглавил итальянский СПАЛ. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

Контракт между сторонами рассчитан до конца текущего сезона с автоматическим продлением еще на один год в том случае, если СПАЛ сможет сохранить свою прописку в Серии B.

Напомним, ранее итальянскую команду покинул Даниэле де Росси, который работал в клубе с октября 2022 года.

После 24 туров СПАЛ занимает 18-е место в турнирной таблице Серии B, имея в своем активе 24 набранных очка. В предстоящем туре подопечные Оддо встретятся с «Комо», игра состоится 18 февраля, начало матча запланировано на 16:00 по мск.