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Чемпионат Италии. Серия Б

Оддо — новый главный тренер СПАЛа

14 Февраля 2023 • 20:21 Комментировать
СПАЛ
...
Комо
18.02 16:00

Массимо Оддо возглавил итальянский СПАЛ. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

Контракт между сторонами рассчитан до конца текущего сезона с автоматическим продлением еще на один год в том случае, если СПАЛ сможет сохранить свою прописку в Серии B.

Напомним, ранее итальянскую команду покинул Даниэле де Росси, который работал в клубе с октября 2022 года.

После 24 туров СПАЛ занимает 18-е место в турнирной таблице Серии B, имея в своем активе 24 набранных очка. В предстоящем туре подопечные Оддо встретятся с «Комо», игра состоится 18 февраля, начало матча запланировано на 16:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Массимо Оддо СПАЛ
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СПАЛ КОМО
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