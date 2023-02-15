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Чемпионат Италии. Серия Б

Наингголан решил не покидать СПАЛ

15 Февраля 2023 • 00:31 Комментировать
СПАЛ
...
Комо
18.02 16:00

В СПАЛе произошла смена тренера, место бывшей легенды «Ромы» Даниэле Де Росси занял Массим Оддо - по иронии судьбы, в прошлом выступавший за «Лацио». А вот Раджа Наиннголан, недавно присоединившийся к клубу, после некоторых раздумий решил не покидать его, несмотря на изначальный порыв сделать это, сразу после того, как стало известно, что де Росси покидает клуб.

Напомним, что контракт 34-летнего Раджи рассчитан до конца года, однако в нем есть возможность автоматического продления. В первом же своем матче после возвращения на поле Раджа забил гол и сделал результативную передачу

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Евро-Футбол.Ру,
Раджа Наингголан СПАЛ
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