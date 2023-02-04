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Чемпионат Италии. Серия Б

​«Венеция» прервала серию без побед, Черышев на поле не вышел

04 Февраля 2023 • 18:33 Комментировать
Беневенто
1:2
Венеция
окончен

В субботу «Венеция» добилась гостевой победы над «Беневенто» в календарном матче Серии Б со счётом 2:1. Российский полузащитник Денис Черышев все 90 минут провёл на скамейке для запасных.

«Венеция» прервала неудачную серию – ранее команда не выигрывала на протяжении пяти игр в лиге. Тем не менее, команда остаётся в зоне прямого вылета, располагаясь на 18-й позиции.

В сезоне 2022/2023 Денис Черышев провёл за «Венецию» 10 матчей. В них россиянин забил три гола и отдал один голевой пас на партнёра.

Следующий матч Серии Б «Венеция» проведёт 11 февраля. Соперником команды будет СПАЛ.  

Протокол игры  
Беневенто1:2Венеция
  3'Пьерини Николас (0:1)
(1:1) Тельо Андрес45'  
  70'Похьянпало Йоэль (1:2)
Палеари АльбертоВесели ФредерикЛеверб Максим 74' (Эль-Кауакиби Хамза ( 74') Тошка АлинИмпрота Риккардо 59' (Чано Камилло ( 59') Юрешкин Роко  62'Тельо АндресСкьяттарелла Паскуале  38' 67' (Карич Нермин ( 67') Акампора Дженнаро  17' 59' (Сими Нванкво ( 59') Ла Гумина АнтониноПеттинари Стефано 59' (Вивиани Маттиа ( 59'  77'  89')
Запасные: Фулон ДамМанфредини НикколоПастина КристианКапеллини РиккардоФариас ДиегоКубица КшиштофКуцупиас Илиас
Йоронен ЙессеХристов Петко 56' (Свобода Михаэль ( 56') Чеппители ЛукаКарбони АндреаКандела АнтониоДзампано Франческо 57' (Бегетто Андреа ( 57') Тессманн Таннер 57' (Бузио Джанлука ( 57') Яяло МатоЭллертссон Микаэль-Эгиль 75' (Андерсен Магнус II ( 75') Похьянпало ЙоэльПьерини Николас 67' (Йонсен Деннис ( 67'  90')
Запасные: Маенпяя НикиЧерышев ДенисМиланезе ТоммазоКиерво РиккардоНовакович АндрияБертинато БруноБусато Лоренцо
04 февраля. Стадион "Чиро Вигорито" (Беневенто).

 

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Денис Черышев Венеция
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