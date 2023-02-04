​«Венеция» прервала серию без побед, Черышев на поле не вышел

В субботу «Венеция» добилась гостевой победы над «Беневенто» в календарном матче Серии Б со счётом 2:1. Российский полузащитник Денис Черышев все 90 минут провёл на скамейке для запасных.
«Венеция» прервала неудачную серию – ранее команда не выигрывала на протяжении пяти игр в лиге. Тем не менее, команда остаётся в зоне прямого вылета, располагаясь на 18-й позиции.
В сезоне 2022/2023 Денис Черышев провёл за «Венецию» 10 матчей. В них россиянин забил три гола и отдал один голевой пас на партнёра.
Следующий матч Серии Б «Венеция» проведёт 11 февраля. Соперником команды будет СПАЛ.
Протокол игры
|3'Пьерини Николас (0:1)
|(1:1) Тельо Андрес45'
|70'Похьянпало Йоэль (1:2)
Палеари Альберто•Весели Фредерик•Леверб Максим74' (Эль-Кауакиби Хамза (74') •Тошка Алин•Импрота Риккардо59' (Чано Камилло (59') •Юрешкин Роко• 62'Тельо Андрес•Скьяттарелла Паскуале 38'67' (Карич Нермин (67') •Акампора Дженнаро 17'59' (Сими Нванкво (59') •Ла Гумина Антонино•Петтинари Стефано59' (Вивиани Маттиа (59' 77') 89'
Йоронен Йессе•Христов Петко56' (Свобода Михаэль (56') •Чеппители Лука•Карбони Андреа•Кандела Антонио•Дзампано Франческо57' (Бегетто Андреа (57') •Тессманн Таннер57' (Бузио Джанлука (57') •Яяло Мато•Эллертссон Микаэль-Эгиль75' (Андерсен Магнус II (75') •Похьянпало Йоэль•Пьерини Николас67' (Йонсен Деннис (67') 90'
04 февраля. Стадион "Чиро Вигорито" (Беневенто).
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