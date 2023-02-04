​«Венеция» прервала серию без побед, Черышев на поле не вышел

В субботу «Венеция» добилась гостевой победы над «Беневенто» в календарном матче Серии Б со счётом 2:1. Российский полузащитник Денис Черышев все 90 минут провёл на скамейке для запасных.

«Венеция» прервала неудачную серию – ранее команда не выигрывала на протяжении пяти игр в лиге. Тем не менее, команда остаётся в зоне прямого вылета, располагаясь на 18-й позиции.

В сезоне 2022/2023 Денис Черышев провёл за «Венецию» 10 матчей. В них россиянин забил три гола и отдал один голевой пас на партнёра.

Следующий матч Серии Б «Венеция» проведёт 11 февраля. Соперником команды будет СПАЛ.