Денис Черышев рассказал об адаптации в «Венеции»

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал об адаптации в клубе Серии Б.

«Встретили хорошо. Ребята постоянно спрашивают про жизнь в Испании, про местный футбол. Про «Валенсию», «Вильярреал», «Реал» и, разумеется, про Криштиану Роналду. В общем, про всё», — рассказал герой ЧМ-2018 в интервью изданию Sport24.

По словам Черышева, внутри коллектива он общается на итальянском языке, отметив схожесть с испанским языком и быстрый прогресс в изучении. Также Денис рассказал, что внутри команды отсутствует предвзятость из-за национальности футболиста.

Напомним, что прошлым летом Черышев присоединился к «Венеции», впервые за карьеру выехав за пределы Испании, где он выступал за «Реал», «Валенсию», «Севилью» и «Вильярреал».