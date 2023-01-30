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Чемпионат Италии. Серия Б

Денис Черышев: «Из меня получится плохой эксперт»

30 Января 2023 • 21:12 Комментировать
Беневенто
...
Венеция
04.02 16:00

Игрок «Венеции» Денис Черышев рассказал, почему не стал бы хорошим экспертом на телевидении.

«Из меня получится плохой эксперт. Потому что я не умею плохо про кого-то говорить. Я бы так примерно говорил: «Вот этот молодец. А тот ошибся, но ничего страшного, в следующий раз получится». Меня бы, думаю, быстро выгнали», — приводит слова участника ЧМ-2018 издание Sport24. Полузащитник считает, что после завершения карьеры футбол всё равно останется в его жизни, рассказав, что его отец видит Дениса в роли тренера.

Напомним, что Черышеву-младшему 32 года. В составе «Венеции» в нынешнем сезоне Серии Б он провёл 10 матчей, забив три гола при одном ассисте.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев
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БЕНЕВЕНТО ВЕНЕЦИЯ
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