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Чемпионат Италии. Серия Б

Черышев рассказал о своих отношениях с Черчесовым

31 Января 2023 • 10:19 Комментировать
Пакш
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Ференцварош
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01.02 20:30

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал об отношениях с экс-главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, в настоящий момент возглавляющим венгерский «Ференцварош».

По словам 32-летнего футболиста, он до сих пор поддерживает связь с Черчесовым, о котором у него остались самые тёплые воспоминания.

«Держим связь, но в команду к себе он не звал (смеётся). Периодически переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками и с какими-то успехами. Мы через столько прошли вместе, что по-другому и быть не могло», — приводит слова Черышева Sport24.

В текущем сезоне Черышев провёл в составе «Венеции» 10 матчей, отметившись в них тремя голами и одной результативной передачей. Напомним, что хавбек защищал цвета сборной России на чемпионате мира в 2018 году, где наша национальная команда под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Денис Черышев Венеция
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