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Чемпионат Италии. Серия Б

Каннаваро погнали из «Беневенто»

05 Февраля 2023 • 01:40 Комментировать
Беневенто
1:2
Венеция
окончен

Очередная неудача в тренерской карьере Фабио Каннаваро - он уволен из «Беневенто», проработав в клубе лишь несколько месяцев. Каннаваро связывал с работой в Серии Б большие надежды, но все обернулось прахом. Вместе с ним уволен и Паскуале Фоджа, спортивный директор клуба. Причиной  стало домашнее поражение от «Венеции» - команды, в которой выступает Денис Черышев.

Каннаваро начал работу в «Беневенто» в сентябре, и уже через месяц, в октябре, уже хотел подать в отставку. Первый порыв удалось погасить, однако сейчас, судя по всему, никто уже не передумает и обладатель «Золотого мяча» 2006 года остался без работы. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Каннаваро Венеция Беневенто
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