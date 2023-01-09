​Спортивный директор «Венеции» рассказал о состоянии Черышева

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин высказался о перспективах российского полузащитника Дениса Черышева вернуться в основу после травмы.

«Денис Черышев в отличной форме. Он провёл хороший товарищеский матч против «Байера», поэтому в ближайшей игре «Венеции» мы увидим его в стартовом составе», — заявил функционер коллектива Серии Б в интервью изданию Sport24.

Отметим, что следующим соперником «оранжево-чёрно-зелёных» станет «Дженоа», встреча с которой пройдёт в следующий понедельник, 16 января. На счету Черышева 10 матчей в нынешней кампании, в которых он отличился тремя голами при одном ассисте. «Венеция» занимает в таблице второго по силе дивизиона итальянского футбола лишь 17-е место.