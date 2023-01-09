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Чемпионат Италии. Серия Б

​Спортивный директор «Венеции» рассказал о состоянии Черышева

09 Января 2023 • 13:31 Комментировать
Дженоа
...
Венеция
16.01 20:45

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин высказался о перспективах российского полузащитника Дениса Черышева вернуться в основу после травмы.

«Денис Черышев в отличной форме. Он провёл хороший товарищеский матч против «Байера», поэтому в ближайшей игре «Венеции» мы увидим его в стартовом составе», — заявил функционер коллектива Серии Б в интервью изданию Sport24.

Отметим, что следующим соперником «оранжево-чёрно-зелёных» станет «Дженоа», встреча с которой пройдёт в следующий понедельник, 16 января. На счету Черышева 10 матчей в нынешней кампании, в которых он отличился тремя голами при одном ассисте. «Венеция» занимает в таблице второго по силе дивизиона итальянского футбола лишь 17-е место.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Давиде Брендолин
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ДЖЕНОА ВЕНЕЦИЯ
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