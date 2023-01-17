Тарханов оценил перспективы Дениса Черышева в «Сочи» и «Торпедо»

Знаменитый российский специалист Александр Тарханов высказался о перспективах Дениса Черышева в «Сочи» или «Торпедо».

«Я считаю, что, если Черышев перейдёт в «Сочи», то это получится хороший для него вариант. А «Торпедо» сложно в этом сезоне будет остаться в РПЛ. Конечно, всё может быть, если торпедовцы усилят состав, но у них слишком мало очков», — заявил экс-тренер «Урала» и «Крыльев Советов», чьи слова приводит Vprognoze.ru.

Напомним, что ранее появилась информация об интересе двух клубов Российской премьер-лиги к экс-футболисту сборной. В нынешнем сезоне на счету Черышева 10 матчей в футболке «Венеции» в рамках Серии Б, в которых он забил три гола при одном ассисте.