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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов оценил перспективы Дениса Черышева в «Сочи» и «Торпедо»

17 Января 2023 • 19:54 Комментировать
Дженоа
1:0
Венеция
окончен

Знаменитый российский специалист Александр Тарханов высказался о перспективах Дениса Черышева в «Сочи» или «Торпедо».

«Я считаю, что, если Черышев перейдёт в «Сочи», то это получится хороший для него вариант. А «Торпедо» сложно в этом сезоне будет остаться в РПЛ. Конечно, всё может быть, если торпедовцы усилят состав, но у них слишком мало очков», — заявил экс-тренер «Урала» и «Крыльев Советов», чьи слова приводит Vprognoze.ru

Напомним, что ранее появилась информация об интересе двух клубов Российской премьер-лиги к экс-футболисту сборной. В нынешнем сезоне на счету Черышева 10 матчей в футболке «Венеции» в рамках Серии Б, в которых он забил три гола при одном ассисте.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Денис Черышев
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