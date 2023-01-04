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Чемпионат Италии. Серия Б

Джилардино утверждён в качестве главного тренера «Дженоа» до конца сезона

04 Января 2023 • 00:32 Комментировать
Дженоа
...
Венеция
16.01 20:45

«Дженоа» объявил, что Альберто Джилардино, назначенный недавно вместо немецкого специалиста Александера Блессина в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера, останется таковым до конца сезона, получив полномочия главного тренера. Это важный момент для клуба, который свалился во вторую лигу итальянского футбола, но сейчас пытается вернуться назад.

- Я хочу остаться. Я работаю тут двадцать дней, и мне нравится эта команда, я хочу продолжать, - цитирует слова Джилардино итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что до Блессина команду тренировал известный украинский специалист Андрей Шевченко. 

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Альберто Джилардино
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