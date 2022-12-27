Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

В «Венеции» рассказали, когда Черышев вернётся к тренировкам с командой

27 Декабря 2022 • 09:33 Комментировать
Дженоа
...
Венеция
16.01 20:45

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал, когда российский полузащитник Денис Черышев сможет вернуться в общую группу.

Напомним, 32-летний футболист получил повреждение подколенного сухожилия в матче 15-го тура Серии Б против «Палермо» (1:0).

«Денис Черышев снова приступит к занятиям с командой на ближайшей тренировке 3 января», — приводит слова Брендолина Sport24.

В текущем сезоне Черышев провёл за «Венецию» 10 матчей, забил в них три мяча и отдал одну результативную передачу. Цвета итальянского клуба россиянин защищает с это года. Ранее он выступал за «Валенсию», «Севилью», «Вильярреал» и мадридский «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Давиде Брендолин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДЖЕНОА ВЕНЕЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Декабря
09:33 · Италия. Серия Б
В «Венеции» рассказали, когда Черышев вернётся к тренировкам с командой
25 Декабря
13:11 · Италия. Серия Б
Кришито вернулся в «Дженоа»
24 Декабря
10:56 · Италия. Серия Б
Наингголан может вернуться в Италию, но не в Серию А
00:11 · Италия. Серия Б
Раньери прокомментировал своё назначение в «Кальяри»
23 Декабря
22:19 · Италия. Серия Б
Фабрегас поделился планами после окончания карьеры игрока
21:36 · Италия. Серия А
Раньери вернулся к тренерской работе: специалист возглавил клуб, который покинул более 30 лет назад официально
22 Декабря
22:52 · Италия. Серия Б
Фабрегас назвал главные качества игры полузащитника
17:25 · Италия. Серия Б
«Брешию» могут продать нидерландским инвесторам
21 Декабря
05:02 · Италия. Серия А
Кришито может возобновить карьеру
20 Декабря
16:26 · Италия. Серия Б
«Кальяри» хочет назначить Раньери на пост главного тренера
16 Декабря
14:50 · Италия. Серия Б
В «Венеции» высказались о состоянии Черышева
12 Декабря
04:48 · Италия. Серия Б
Филиппо Индзаги: «Конечно, я не Роналдиньо, у нас была разная манера игры»
04:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В итальянском ресторане придумали пиццу в честь Валида Хеддира
08 Декабря
22:50 · Италия. Серия Б
Болельщики «Дженоа» заставили обвиняемого в групповом изнасиловании Портанову покинуть скамейку запасных
01:21 · Италия. Серия А
«Лацио» присмотрел сменщика Иммобиле в сборной Марокко
Все новости
Рекомендуем