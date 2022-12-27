В «Венеции» рассказали, когда Черышев вернётся к тренировкам с командой

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал, когда российский полузащитник Денис Черышев сможет вернуться в общую группу.

Напомним, 32-летний футболист получил повреждение подколенного сухожилия в матче 15-го тура Серии Б против «Палермо» (1:0).

«Денис Черышев снова приступит к занятиям с командой на ближайшей тренировке 3 января», — приводит слова Брендолина Sport24.

В текущем сезоне Черышев провёл за «Венецию» 10 матчей, забил в них три мяча и отдал одну результативную передачу. Цвета итальянского клуба россиянин защищает с это года. Ранее он выступал за «Валенсию», «Севилью», «Вильярреал» и мадридский «Реал».