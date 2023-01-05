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Чемпионат Италии. Серия Б

В «Венеции» прокомментировали восстановление Черышева после травмы

05 Января 2023 • 19:26 Комментировать
Дженоа
...
Венеция
16.01 20:45

В итальянском клубе «Венеция», за который в Серии Б выступает 32-летний россиянин Денис Черышев, рассказали о его восстановлении после мышечной травмы. Повреждение наш соотечественник получил в конце ноября, с тех пор на поле он не выходил.

«Надеемся, что он выйдет на поле скоро. В январе? Не знаю. Мы ждем Дениса на поле. Верим в него, он должен сделать многое для клуба», - цитирует «Спорт-Экспресс» спортивного директора клуба Агомери Антонелли.

Российский левый вингер «Венеции» Денис Черышев выступает за клуб с этого сезона. Всего у россиянина 10 сыгранных матчей из 16 возможных, в них он трижды забил и отдал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Агомери Антонелли
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ДЖЕНОА ВЕНЕЦИЯ
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