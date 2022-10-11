Известный в прошлом итальянский футболист Даниэле де Росси начинает самостоятельную тренерскую карьеру. 39-летний специалист возглавил итальянский СПАЛ. Де Росси подписал трудовое соглашение, рассчитанное до конца июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Даниэле де Росси завершил футбольную карьеру два с половиной года назад. В 2021 году он трудился в тренерском штабе Роберто Манчини в сборной Италии.

СПАЛ на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии Б. Ближайший матч команда Даниэле де Росси проведёт 15 октября – против «Читтаделлы» на выезде.