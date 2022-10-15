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Чемпионат Италии. Серия Б

​В Серии Б футболист специально шипами бутсы поцарапал голову соперника

15 Октября 2022 • 17:42 Комментировать
Читтаделла
0:0
СПАЛ
окончен

В субботу в Серии Б – во втором по рангу футбольном дивизионе Италии – проходил матч между «Читтаделлой» и «СПАЛом». Игра завершилась боевой ничьей со счётом 0:0. Голов зрители не увидели, зато арбитр показал немало жёлтых карточек и удалил двух игроков с поля.

Второе удаление случилось уже в компенсированное ко второму тайму время. Капитан «Читтаделлы» Симоне Бранка повздорил с Сальваторе Эспозито. Бранка грубо оттолкнул оппонента, «уронив» его на газон. Когда Эспозито упал, Бранка специально проехался шипами бутсы по его голове. Арбитр находился совсем рядом, поэтому ему не составило труда разобраться в этом эпизоде.

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Читтаделла СПАЛ 2013 Симоне Бранка
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