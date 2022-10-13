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Чемпионат Италии. Серия Б

Де Росси — о назначении в СПАЛ: «Испытываю небольшой страх»

13 Октября 2022 • 00:16 Комментировать (1)
Читтаделла
...
СПАЛ
15.10 15:00

Чемпион мира – 2006 Даниэле де Росси высказался о назначении в клуб второго по силе дивизиона СПАЛ.

«У меня 30-летняя карьера в качестве игрока, но я все равно испытываю небольшой страх: вход в новую раздевалку всегда имеет определенный эффект», – высказался бывший хавбек «Ромы», чьи слова приводит сайт известного журналиста Джанлуки ди Марцио. Де Росси провёл аналогию с переходом из начальной в среднюю школу.

Напомним, что это станет первым тренерским опытом в карьере известного в прошлом полузащитника. Дебютной игрой для него станет гостевой поединок Серии B против «Читтаделлы».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Даниэле Де Росси СПАЛ 2013
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ЧИТТАДЕЛЛА СПАЛ
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Комментарии (1)
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Alex1972
13 Октября 2022 в 00:53
Страх?... Ты просто СПАЛ... Хе-хе..
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