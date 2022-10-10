Де Росси стал тренером СПАЛа

Мы уже сообщали, что известный в прошлом итальянский полузащитник Даниэле де Росси собирается стать наставником итальянского клуба СПАЛ, не так давно выступавшего в Серии А, а ныне ведущего борьбу «этажом ниже» - в Серии В.

Уговорить де Росси удалось благодаря его дружеским связям с президентом клуба Джо Такопиной. И после того, как СПАЛ расстался с Роберто Вентурато, президент клуба сразу же обратился к де Росси.

Тот согласился и стал четвертым чемпионом мира сборной Италии образца 2006 года, возглавившим клуб Серии В - вместе с Фабио Гроссо из «Фрозиноне» (помните его гол немцам в полуфинале?), Филиппо Индзаги в «Реджине» и, конечно же, Фабио Каннаваро в «Беневенто».