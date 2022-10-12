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Чемпионат Италии. Серия Б

Де Росси: «Мне нравится Серия В»

12 Октября 2022 • 19:48 Комментировать
Читтаделла
...
СПАЛ 2013
15.10 15:00

Мы уже сообщали о том, что известный в прошлом игрок «Ромы» Даниэле де Росси начинает самостоятельную тренерскую карьеру, он приступил к работе со «СПАЛ 2013». В своем первом интервью бывший помощник Роберто Манчини по работе со сборной поделился своими эмоциями.

- В последнее время я часто смотрел матчи Серии В, и, как заметил, у «СПАЛ 2013» самые лучшие болельщики. Работать для фанатов, которые не спят ночами ради успеха своей команды - это заводит. Меня интересовала не лига, а болельщики. Отличный спортивный центр, в котором хочется находиться постоянно. Даже в Серии А не у всех команд такие, - цитирует слова де Росси ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Даниэле Де Росси СПАЛ 2013
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ЧИТТАДЕЛЛА СПАЛ 2013
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