Де Росси: «Мне нравится Серия В»

Мы уже сообщали о том, что известный в прошлом игрок «Ромы» Даниэле де Росси начинает самостоятельную тренерскую карьеру, он приступил к работе со «СПАЛ 2013». В своем первом интервью бывший помощник Роберто Манчини по работе со сборной поделился своими эмоциями.

- В последнее время я часто смотрел матчи Серии В, и, как заметил, у «СПАЛ 2013» самые лучшие болельщики. Работать для фанатов, которые не спят ночами ради успеха своей команды - это заводит. Меня интересовала не лига, а болельщики. Отличный спортивный центр, в котором хочется находиться постоянно. Даже в Серии А не у всех команд такие, - цитирует слова де Росси ITASportPress.