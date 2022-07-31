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Чемпионат Италии. Серия Б

В понедельник Фабрегас явится в Италию для заключения контракта с «Комо»

31 Июля 2022 • 23:19 Комментировать
Комо
...
Кальяри
3.00 3.30 2.40
13.08 21:45

Уже в понедельник, первого августа, ожидается появление испанского полузащитника Сеска Фабргеаса в Италии, где он должен будет заключить контракт на выступления в клубе из Серии Б - «Комо». Ранее было объявлено об устном соглашении сторон, уточняет известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

Контракт Фабрегаса с «Комо» будет заключен сроком на два года. В прошлом году воспитанник «Барселоны» выступал во французском чемпионате в составе «Монако», но за весь сезон сыграл лишь в двух матчах.

А наибольшую известность и трофеи Фабрегасу принесли, конечно же, выступления в составе лондонского «Арсенала» с 2003 по 2011 год.

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Монако Комо Сеск Фабрегас Трансферы футбола - лето 2022
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