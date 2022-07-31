В понедельник Фабрегас явится в Италию для заключения контракта с «Комо»

Уже в понедельник, первого августа, ожидается появление испанского полузащитника Сеска Фабргеаса в Италии, где он должен будет заключить контракт на выступления в клубе из Серии Б - «Комо». Ранее было объявлено об устном соглашении сторон, уточняет известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

Контракт Фабрегаса с «Комо» будет заключен сроком на два года. В прошлом году воспитанник «Барселоны» выступал во французском чемпионате в составе «Монако», но за весь сезон сыграл лишь в двух матчах.

А наибольшую известность и трофеи Фабрегасу принесли, конечно же, выступления в составе лондонского «Арсенала» с 2003 по 2011 год.