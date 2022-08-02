Фабрегас рассказал, клуб из какой страны хотел бы тренировать в будущем

Новичок итальянского «Комо» Сеск Фабрегас поделился мыслями о своём будущем в футболе после завершения игровой карьеры.

«Как футболист, я провёл свои лучшие годы в Англии, – приводит слова испанца Sky Sports. – Я чувствую, что там меня по-настоящему ценят, и в будущем хотел бы потренировать клуб Премьер-лиги. Почему бы нет?

Я определённо хочу однажды стать тренером в Английской премьер-лиге – это моя долгосрочная цель. Но, конечно же, всему своё время. Прямо сейчас я в «Комо», и я надеюсь преуспеть здесь. Посмотрим, что у нас получится», – рассказал Фабрегас.

Напомним, что знаменитый экс-хавбек сборной Испании подписал с клубом итальянской Серии Б контракт, рассчитанный до 2024 года.