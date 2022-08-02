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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фабрегас рассказал, клуб из какой страны хотел бы тренировать в будущем

02 Августа 2022 • 23:26 Комментировать
Комо
...
Кальяри
3.05 3.35 2.35
13.08 21:45

Новичок итальянского «Комо» Сеск Фабрегас поделился мыслями о своём будущем в футболе после завершения игровой карьеры.

«Как футболист, я провёл свои лучшие годы в Англии, – приводит слова испанца Sky Sports. – Я чувствую, что там меня по-настоящему ценят, и в будущем хотел бы потренировать клуб Премьер-лиги. Почему бы нет?

Я определённо хочу однажды стать тренером в Английской премьер-лиге – это моя долгосрочная цель. Но, конечно же, всему своё время. Прямо сейчас я в «Комо», и я надеюсь преуспеть здесь. Посмотрим, что у нас получится», – рассказал Фабрегас.

Напомним, что знаменитый экс-хавбек сборной Испании подписал с клубом итальянской Серии Б контракт, рассчитанный до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Комо Cеск Фабрегас Английская Премьер-лига
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