Фабрегас бросил вызов Буффону после перехода в итальянский клуб

Новичок итальянского «Комо» Сеск Фабрегас ждёт встречи с голкипером «Пармы» Джанлуиджи Буффоном.

Как и знаменитый вратарь-ветеран, Фабрегас теперь выступает в Серии Б. На пресс-конференции, посвящённой переходу в «Комо», 35-летний испанец высказался относительно предстоящего противостояния с Буффоном на поле: «За свою карьеру я уже дважды поражал ворота Джанлуиджи, так почему бы мне не сделать это в третий раз?» – заявил Фабрегас.

Сеск Фабрегас официально пополнил ряды «Комо» 1 августа, подписав двухлетнее соглашение с клубом второго по силе итальянского дивизиона. Ранее полузащитник представлял «Монако».