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Чемпионат Италии. Серия Б

Фабрегас стал не просто игроком, но и акционером «Комо»

01 Августа 2022 • 20:26 Комментировать
Комо
...
Кальяри
3.00 3.30 2.40
13.08 21:45

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас стал игроком «Комо», в интервью он пояснил, что перебрался в Серию Б из амбициозных побуждений - Фабрегас заявил, что выбрал не деньги, а проект. Также он подчеркнул, что стал акционером клуба.

- Могу сказать, что я стал акционером, купил часть акций, - цитирует игрока ITASportPress.

Также ему не терпится забить Джанлуиджи Буффону - гол, естественно, а не что-нибудь «веселое».

- Я забивал ему дважды в своей карьере. Надеюсь сделать это в третий раз в чемпионате, - добавил испанец.  

Чемпионат Италии в Серии Б начнется 12 августа, в первом туре «Комо» примет дома «Кальяри».

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Евро-Футбол.Ру,
Комо Сеск Фабрегас
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КОМО КАЛЬЯРИ
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