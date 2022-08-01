Фабрегас стал не просто игроком, но и акционером «Комо»

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас стал игроком «Комо», в интервью он пояснил, что перебрался в Серию Б из амбициозных побуждений - Фабрегас заявил, что выбрал не деньги, а проект. Также он подчеркнул, что стал акционером клуба.

- Могу сказать, что я стал акционером, купил часть акций, - цитирует игрока ITASportPress.

Также ему не терпится забить Джанлуиджи Буффону - гол, естественно, а не что-нибудь «веселое».

- Я забивал ему дважды в своей карьере. Надеюсь сделать это в третий раз в чемпионате, - добавил испанец.

Чемпионат Италии в Серии Б начнется 12 августа, в первом туре «Комо» примет дома «Кальяри».