«Палермо» расстался с тренером, который поднял команду в Серию Б

Новости для поклонников «Палермо» - пресс-служба сицилийского клуба объявила об увольнении наставника клуба Сильвио Бальдини. Вместе с ним уходит и спортивный директор Ренцо Кастаньини.

Это достаточно неожиданные действия со стороны руководства клуба, в силу того, что в минувшем сезоне Бальдини удалось поднять команду в Серию Б.

Впрочем, как уточняет ITASportPress, инициатором расставания оказался сам тренер, в то время как руководство клуба сперва не хотело принимать его отставку. Для 63-летнего Бальдини завершился второй отрезок в сицилийском клубе - ранее он тренировал его в сезоне 2003/2004.