Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

«Палермо» расстался с тренером, который поднял команду в Серию Б

27 Июля 2022 • 23:22 Комментировать
Палермо
...
Перуджа
13.08 21:45

Новости для поклонников «Палермо» - пресс-служба сицилийского клуба объявила об увольнении наставника клуба Сильвио Бальдини. Вместе с ним уходит и спортивный директор Ренцо Кастаньини.

Это достаточно неожиданные действия со стороны руководства клуба, в силу того, что в минувшем сезоне Бальдини удалось поднять команду в Серию Б.

Впрочем, как уточняет ITASportPress, инициатором расставания оказался сам тренер, в то время как руководство клуба сперва не хотело принимать его отставку. Для 63-летнего Бальдини завершился второй отрезок в сицилийском клубе - ранее он тренировал его в сезоне 2003/2004.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Палермо Сильвио Бальдини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАЛЕРМО ПЕРУДЖА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
27 Июля
23:22 · Италия. Серия Б
«Палермо» расстался с тренером, который поднял команду в Серию Б
20:30 · Англия. Премьер-лига
«Беневенто» приглашает Криштиану Роналду и соблазняет его лучшей футболкой 3
00:07 · Италия. Серия Б
Бывший капитан «Реджины» стал фигурантом уголовного дела за отношения с мафией
26 Июля
23:29 · Италия. Серия Б
«Рома Сити» - в Риме появился ещё один футбольный клуб
25 Июля
16:49 · Италия. Серия А
У Лападулы появился вариант для продолжения карьеры
10:10 · Италия. Серия Б
Фабрегас договорился с итальянским клубом из Серии Б
22 Июля
23:57 · Италия. Серия Б
«Дженоа» приобрёл игрока турецкой сборной
17 Июля
22:45 · Италия. Серия Б
«Палермо» выкупил игрока «Ювентуса»
16 Июля
20:39 · Италия. Серия А
Названа причина перехода Фабрегаса в «Комо» 1
03:37 · Италия. Серия Б
Буффон назвал игроков, которые впечатлили его больше всего в ходе карьеры 1
02:23 · Италия. Серия Б
Владелец «Пармы»: «Через пять лет у нас должно быть стабильное место в Серии А»
00:49 · Италия. Серия Б
Филиппо Индзаги поделился первыми впечатлениями от работы с «Реджиной»
00:37 · Италия. Серия Б
Буффон испытывает оптимизм по поводу нового сезона 1
15 Июля
01:01 · Италия. Серия Б
Источник: Фабрегас перейдет в клуб из Серии Б 2
14 Июля
16:29 · Италия. Серия Б
Футболист «Ювентуса» перешёл в «Дженоа»
Все новости
Рекомендуем