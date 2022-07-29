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Чемпионат Италии. Серия Б

«Палермо» назначил нового тренера, но это не Раньери

29 Июля 2022 • 00:50 Комментировать
Палермо
...
Перуджа
13.08 21:45

Мы уже сообщали о том, что итальянский «Палермо», выйдя в Серию Б, остался без главного тренера - Сильвио Бальдини, наставник клуба, решил сложить с себя полномочия. На место Бальдини прочили бывшего тренера английского «Лестера» Клаудио Раньери, который  привел «лис» к сенсационному чемпионскому титулу в 2016 году.

Но в итоге слухи не подтвердились - место наставника «Палермо» занял Эудженио Корини, который в прошлом сезоне какое-то время работал с «Брешией».

Любопытно, что и в «Палермо» у него также есть прошлое - Корини тренировал клуб в сезоне 2016/2017, но тогда «Палермо» уже скатился в Серию Б после того, как несколько лет провел в Серии А с Дибалой в составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Палермо Эудженио Корини
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ПАЛЕРМО ПЕРУДЖА
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