«Палермо» назначил нового тренера, но это не Раньери

Мы уже сообщали о том, что итальянский «Палермо», выйдя в Серию Б, остался без главного тренера - Сильвио Бальдини, наставник клуба, решил сложить с себя полномочия. На место Бальдини прочили бывшего тренера английского «Лестера» Клаудио Раньери, который привел «лис» к сенсационному чемпионскому титулу в 2016 году.

Но в итоге слухи не подтвердились - место наставника «Палермо» занял Эудженио Корини, который в прошлом сезоне какое-то время работал с «Брешией».

Любопытно, что и в «Палермо» у него также есть прошлое - Корини тренировал клуб в сезоне 2016/2017, но тогда «Палермо» уже скатился в Серию Б после того, как несколько лет провел в Серии А с Дибалой в составе.