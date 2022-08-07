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Чемпионат Италии. Серия Б

«Палермо» утвердил Корини в качестве главного тренера клуба

07 Августа 2022 • 20:09 Комментировать
Палермо
...
Перуджа
13.08 21:45

Мы уже сообщали о том, что накануне нового сезона «Палермо» достаточно неожиданно остался без главного тренера. Сильвио Бальдини, вернувший клуб в Серию Б, решил сложить с себя полномочия клуба.

Временно клуб назначил исполняющим обязанности тренера Еудженио Корини, выступавшего за «Палермо» в прошлом, а сегодня пришло известие - в «Палермо» решили не искать нового тренера (а в список соискателей входил и бывший наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли), а подписать полноценное соглашение с Корини.

Первый матч нового сезона «Палермо» проведет 13 августа против «Перуджи».

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Евро-Футбол.Ру,
Палермо Эудженио Корини
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ПАЛЕРМО ПЕРУДЖА
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