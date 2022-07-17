«Палермо» выкупил игрока «Ювентуса»

«Палермо» выкупил на постоянной основе Маттео Брунори - футболиста, права на которого ранее принадлежали туринскому «Ювентусу». Правда, ни одного матча в составе «Юве» 27-летний бразильский футболист не провел, все время находясь в арендах - сперва в «Энтелье», а потом в «Палермо», где в прошлом сезоне наколотил 25 голов в 36 матчах.

В результате в «Палермо» сочли, что отпускать такой талант не стоит, и заключили с ним контракт до конца 2026 года. Важную роль сыграло и желание самого игрока остаться в сицилийской команде, которая благодаря его успехам вернулась по итогам прошлого сезона в Серию Б.