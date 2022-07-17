Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

«Палермо» выкупил игрока «Ювентуса»

17 Июля 2022 • 22:45 Комментировать
Палермо
...
Перуджа
13.08 16:00

«Палермо» выкупил на постоянной основе Маттео Брунори - футболиста, права на которого ранее принадлежали туринскому «Ювентусу». Правда, ни одного матча в составе «Юве» 27-летний бразильский футболист не провел, все время находясь в арендах - сперва в «Энтелье», а потом в «Палермо», где в прошлом сезоне наколотил 25 голов в 36 матчах.

В результате в «Палермо» сочли, что отпускать такой талант не стоит, и заключили с ним контракт до конца 2026 года. Важную роль сыграло и желание самого игрока остаться в сицилийской команде, которая благодаря его успехам вернулась по итогам прошлого сезона в Серию Б.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Палермо Маттео Брунори
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАЛЕРМО ПЕРУДЖА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
17 Июля
22:45 · Италия. Серия Б
«Палермо» выкупил игрока «Ювентуса»
16 Июля
20:39 · Италия. Серия А
Названа причина перехода Фабрегаса в «Комо» 1
03:37 · Италия. Серия Б
Буффон назвал игроков, которые впечатлили его больше всего в ходе карьеры 1
02:23 · Италия. Серия Б
Владелец «Пармы»: «Через пять лет у нас должно быть стабильное место в Серии А»
00:49 · Италия. Серия Б
Филиппо Индзаги поделился первыми впечатлениями от работы с «Реджиной»
00:37 · Италия. Серия Б
Буффон испытывает оптимизм по поводу нового сезона 1
15 Июля
01:01 · Италия. Серия Б
Источник: Фабрегас перейдет в клуб из Серии Б 2
14 Июля
16:29 · Италия. Серия Б
Футболист «Ювентуса» перешёл в «Дженоа»
13 Июля
00:01 · Италия. Серия Б
«Сиена» сменила своё название
12 Июля
23:11 · Италия. Серия Б
Экс-бомбардир Серии А возглавил самый коммунистический клуб Италии
22:28 · Италия. Серия Б
Филиппо Индзаги возглавил итальянский клуб официально
11 Июля
23:44 · Италия. Серия Б
Ди Натале погнали из «Каррарезе» 1
06 Июля
20:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Сиприена высказался о возможном переходе футболиста в ЦСКА
04 Июля
14:51 · Италия. Серия Б
​Владельцы «Манчестер Сити» завершили покупку «Палермо»
01 Июля
20:59 · Италия. Серия Б
Австралийский чемпионат пополнится европейской звездой
Все новости
Рекомендуем