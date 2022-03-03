«Челси» переиграл «Лутон Таун», дважды уступая в счёте

В рамках 1/8 финала Кубка Англии «Челси» играл на выезде против «Лутона Тауна».
Уже на второй минуте встречи хозяева открыли счёт, Бурк головой послал мяч в сетку. На 27-й минуте лондонцы ответили своим забитым голом, Сауль с дальней дистанции поразил ворота соперника. Первый тайм остался за «Лутоном», Корник на сороковой минуте выскочил на рандеву с голкипером и переиграл Кепу. Во второй половине «Челси» показал, кто является фаворитом. Голы Вернера и Лукаку принесли победу подопечным Тухеля со счётом 3:2.
|Лутон Таун
|2:3
|Челси
|(1:0) Бурк Рис2'
|27'Ньигес Сауль (1:1)
|(2:1) Корник Харри40'
|68'Вернер Тимо (2:2)
|78'Лукаку Ромелу (2:3)
Стир Джед 14' (Истед Гарри ( 14') •Локьер Том•Ошо Гэбриэл•Бурк Рис•Киосо Петер•Гомес Карлос Мендес 76' (Снодграсс Роберт ( 76') •Бэлл Амари•Берри Люк 63' (Кэмбелл Аллан ( 63') •Поттс Даниэль•Корник Харри 62' (Джером Кэмерон ( 62') •Мускве Адмирал 67' 76' (Хилтон Дэнни ( 76')
Запасные: Нейсмит Кэл•Бри Джеймс•Кларк Джордан
Аррисабалага Кепа•Рюдигер Антонио•Лофтус-Чик Рубен•Сарр Маланг•Хадсон-Одои Каллум 62' (Вейл Харви ( 62') •Жоржиньо II 76' (Джеймс Рис II ( 76') •Ньигес Сауль•Кенеди Роберт 61' (Пулишич Кристиан ( 61') •Маунт Мэйсон•Лукаку Ромелу•Вернер Тимо
02 марта. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).