«Челси» переиграл «Лутон Таун», дважды уступая в счёте

В рамках 1/8 финала Кубка Англии «Челси» играл на выезде против «Лутона Тауна».

Уже на второй минуте встречи хозяева открыли счёт, Бурк головой послал мяч в сетку. На 27-й минуте лондонцы ответили своим забитым голом, Сауль с дальней дистанции поразил ворота соперника. Первый тайм остался за «Лутоном», Корник на сороковой минуте выскочил на рандеву с голкипером и переиграл Кепу. Во второй половине «Челси» показал, кто является фаворитом. Голы Вернера и Лукаку принесли победу подопечным Тухеля со счётом 3:2.