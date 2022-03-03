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Англия. Кубок Англии

«Челси» переиграл «Лутон Таун», дважды уступая в счёте

03 Марта 2022 • 00:31 Комментировать
Лутон Таун
2:3
Челси
окончен

В рамках 1/8 финала Кубка Англии «Челси» играл на выезде против «Лутона Тауна».

Уже на второй минуте встречи хозяева открыли счёт, Бурк головой послал мяч в сетку. На 27-й минуте лондонцы ответили своим забитым голом, Сауль с дальней дистанции поразил ворота соперника. Первый тайм остался за «Лутоном», Корник на сороковой минуте выскочил на рандеву с голкипером и переиграл Кепу. Во второй половине «Челси» показал, кто является фаворитом. Голы Вернера и Лукаку принесли победу подопечным Тухеля со счётом 3:2.

 
Лутон Таун 2:3Челси
(1:0) Бурк Рис2'   
  27'Ньигес Сауль (1:1)
(2:1) Корник Харри40'   
  68'Вернер Тимо (2:2)
  78'Лукаку Ромелу (2:3)
Стир Джед  14' (Истед Гарри (  14') Локьер ТомОшо ГэбриэлБурк РисКиосо ПетерГомес Карлос Мендес  76' (Снодграсс Роберт (  76') Бэлл АмариБерри Люк  63' (Кэмбелл Аллан (  63') Поттс ДаниэльКорник Харри  62' (Джером Кэмерон (  62') Мускве Адмирал   67'  76' (Хилтон Дэнни (  76')
Запасные: Нейсмит КэлБри ДжеймсКларк Джордан
Аррисабалага КепаРюдигер АнтониоЛофтус-Чик РубенСарр МалангХадсон-Одои Каллум  62' (Вейл Харви (  62') Жоржиньо II  76' (Джеймс Рис II (  76') Ньигес СаульКенеди Роберт  61' (Пулишич Кристиан (  61') Маунт МэйсонЛукаку РомелуВернер Тимо
Запасные: Уилльямс ДиланМенди ЭдуарБаркли РоссХолл ЛьюисКовачич МатеоКанте Н'Голо
02 марта. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).

 

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окончен Лутон Таун 2:3 Челси 9.50 5.00 1.35
окончен Саутгемптон 3:1 Вест Хэм 3.00 3.30 2.45
окончен Ливерпуль 2:1 Норвич 1.22 6.60 14.00
03.03  23:15 Эвертон ... Борэм Вуд 0.00 0.00 0.00
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