Тухель – о решении Абрамовича продать «Челси»: «Это его выбор, его клуб»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о решении Романа Абрамовича продать лондонский клуб.

«Я думаю, что любое решение Абрамовича является правильным. Это его выбор, его клуб, я не тот, кто должен комментировать такое. Надеюсь, что в краткосрочной перспективе это абсолютно никак не скажется на команде. Мы пытаемся абстрагироваться от информационного шума и оставаться сосредоточенными, что не всегда легко.

Мы не живём на необитаемом острове, у игроков есть интернет, не всем легко играть в тот же день, когда узнаешь какие-то важные новости», - цитирует немецкого специалиста BBC One.