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Англия. Кубок Англии

Тухель – о решении Абрамовича продать «Челси»: «Это его выбор, его клуб»

03 Марта 2022 • 00:38 Комментировать
Лутон Таун
2:3
Челси
окончен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о решении Романа Абрамовича продать лондонский клуб.

«Я думаю, что любое решение Абрамовича является правильным. Это его выбор, его клуб, я не тот, кто должен комментировать такое. Надеюсь, что в краткосрочной перспективе это абсолютно никак не скажется на команде. Мы пытаемся абстрагироваться от информационного шума и оставаться сосредоточенными, что не всегда легко.

Мы не живём на необитаемом острове, у игроков есть интернет, не всем легко играть в тот же день, когда узнаешь какие-то важные новости», - цитирует немецкого специалиста BBC One.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Томас Тухель
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