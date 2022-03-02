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Англия. Кубок Англии

Терри – об Абрамовиче: «Лучший владелец в мире»

02 Марта 2022 • 22:22 Комментировать
Лутон Таун
1:1
Челси
9.00 4.80 1.38
1-й тайм

Бывший защитник Джон Терри поблагодарил экс-владельца «Челси» Романа Абрамовича, объявившего о продаже лондонского клуба.

«Спасибо, Роман. Лучший владелец в мире», - написал Терри в «Инстаграме» под постом с заявлением Абрамовича.

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на шестнадцать зачётных баллов. При этом лондонский клуб имеет две игры в запасе.

В эти минуты «Челси» в рамках 1/8 финала Кубка Англии играет против «Лутона» и уступает со счётом 0:1. За текстовой трансляцией Вы можете следить на портале liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джон Терри Роман Абрамович
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ЛУТОН ТАУН ЧЕЛСИ
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Идет 34 минута Лутон Таун 1:1 Челси 9.40 5.80 1.32
Идет 21 минута Саутгемптон 0:0 Вест Хэм 2.90 3.50 2.45
02.03  23:15 Ливерпуль ... Норвич 1.21 6.60 16.00
03.03  23:15 Эвертон ... Борэм Вуд 0.00 0.00 0.00
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Сегодня, 02 Марта
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