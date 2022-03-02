Терри – об Абрамовиче: «Лучший владелец в мире»

Бывший защитник Джон Терри поблагодарил экс-владельца «Челси» Романа Абрамовича, объявившего о продаже лондонского клуба.

«Спасибо, Роман. Лучший владелец в мире», - написал Терри в «Инстаграме» под постом с заявлением Абрамовича.

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на шестнадцать зачётных баллов. При этом лондонский клуб имеет две игры в запасе.

В эти минуты «Челси» в рамках 1/8 финала Кубка Англии играет против «Лутона» и уступает со счётом 0:1. За текстовой трансляцией Вы можете следить на портале liveresult.ru.