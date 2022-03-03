Вернер – о победе над «Лутоном»: «Кубковые матчи никогда не бывают простыми»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер прокомментировал волевую победу над «Лутоном» (3:2) в Кубке Англии.

«Кубковые матчи никогда не бывают простыми, особенно, когда тебе приходится играть на выезде с командой из низших дивизионов. «Лутон» отдал все силы, нам было очень тяжело, но я считаю, что мы были лучше и поэтому одержали победу.

Я доволен своей игрой. Забил гол, отдавал передачи и старался помочь команде всем, чем мог. Главное, что нам удалось одержать победу. Мы добились своей цели, несмотря на сложности, мы в четвертьфинале Кубка Англии, а остальное неважно», - цитирует Вернера пресс-служба «Челси».