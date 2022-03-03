Тухель: Сложно сконцентрироваться на футболе из-за всей этой шумихи вокруг

Немецкий тренер «Челси» Томас Тухель рассказал журналистам, что его подопечным сложно сконцентрироваться на футболе из-за информационной шумихи вокруг лондонского клуба.

Тухель сказал, что футболисты понимали, что легко в кубковом матче с «Лутоном» не будет, так что все отнеслись к этому поединку серьёзно. Немецкий специалист отметил, что игрокам было очень сложно сконцентрироваться на футболе из-за шумихи о продаже клуба.

Напомним, что лондонский клуб с трудом обыграл «Лутон» со счётом 3:2 и вышел в четвертьфинал Кубка Англии.