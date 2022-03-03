Тухель оценил игру Вернера и Лукаку в матче с «Лутоном»

Тренер «Челси» Томас Тухель рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры форвардов Тимо Вернера и Ромелу Лукаку в матче Кубка Англии с «Лутоном».

Тухель сказал, что Тимо и Ромелу сыграли хорошо и по этой причине отыграли весь матч. Немецкий специалист отметил, что для обоих форвардов это был важный поединок, даже несмотря на не самый высокий уровень соперника. Томас добавил, что ждёт от немца и бельгийца такого же серьёзного отношения к делу и в дальнейшем.

Напомним, что благодаря голам Вернера и Лукаку «Челси» обыграл «Лутон Таун» со счётом 3:2 и вышел в четвертьфинал Кубка Англии.