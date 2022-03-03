Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

Тухель оценил игру Вернера и Лукаку в матче с «Лутоном»

03 Марта 2022 • 09:17 Комментировать
Лутон Таун
2:3
Челси
окончен

Тренер «Челси» Томас Тухель рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры форвардов Тимо Вернера и Ромелу Лукаку в матче Кубка Англии с «Лутоном».

Тухель сказал, что Тимо и Ромелу сыграли хорошо и по этой причине отыграли весь матч. Немецкий специалист отметил, что для обоих форвардов это был важный поединок, даже несмотря на не самый высокий уровень соперника. Томас добавил, что ждёт от немца и бельгийца такого же серьёзного отношения к делу и в дальнейшем.

Напомним, что благодаря голам Вернера и Лукаку «Челси» обыграл «Лутон Таун» со счётом 3:2 и вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Челси Кубок Англии Ромелу Лукаку Томас Тухель Тимо Вернер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.03  23:15 Эвертон ... Борэм Вуд 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Марта
09:17 · Англия. Кубок Англии
Тухель оценил игру Вернера и Лукаку в матче с «Лутоном»
09:02 · Англия. Кубок Англии
Клопп похвалил Минамино после матча с «Норвичем»
08:27 · Англия. Кубок Англии
Тухель: Сложно сконцентрироваться на футболе из-за всей этой шумихи вокруг
07:12 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» впервые при Клоппе вышел в четвертьфинал Кубка Англии
01:18 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Кубка Англии
01:00 · Англия. Кубок Англии
«Саутгемптон» пробился в четвертьфинал Кубка Англии
00:38 · Англия. Кубок Англии
Тухель – о решении Абрамовича продать «Челси»: «Это его выбор, его клуб»
00:31 · Англия. Кубок Англии
«Челси» переиграл «Лутон Таун», дважды уступая в счёте
02 Марта
22:45 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» — «Норвич»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
22:28 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» объявил стартовый состав на матч с «Норвичем»
22:22 · Англия. Кубок Англии
Терри – об Абрамовиче: «Лучший владелец в мире»
22:00 · Англия. Кубок Англии
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:1
21:45 · Англия. Кубок Англии
«Лутон Таун» – «Челси»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:3
15:45 · Англия. Кубок Англии
«Бавария» следит за звездой английского Чемпионшипа
13:49 · Англия. Кубок Англии
Рой Кин: «Грилишу нужно повзрослеть»
Все новости
Рекомендуем