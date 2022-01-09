«Ливерпуль» с «Тоттенхэмом» одержали волевые победы в Кубке

В 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» с «Тоттенхэмом» дома играли против низшелиговых соперников и в первом тайме побывали в роли отыгрывающихся. Впрочем, ни «Шрусбери Таун», ни «Моркам» не смогли преподнести сенсаций, в итоге пропустив по несколько мячей подряд. «Красные победили со счетом 4:1, и Фабиньо оформил дубль.

«Тоттенхэм» лишь в концовке вырвал победу (3:1).