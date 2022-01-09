«Ливерпуль» с «Тоттенхэмом» одержали волевые победы в Кубке

В 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» с «Тоттенхэмом» дома играли против низшелиговых соперников и в первом тайме побывали в роли отыгрывающихся. Впрочем, ни «Шрусбери Таун», ни «Моркам» не смогли преподнести сенсаций, в итоге пропустив по несколько мячей подряд. «Красные победили со счетом 4:1, и Фабиньо оформил дубль.
«Тоттенхэм» лишь в концовке вырвал победу (3:1).
Протокол игры
|27' Удох Даниэль (0:1)
|(1:1) Гордон Кайд 34'
|(2:1) Фабиньо Энрике 44'
|(3:1) Фирмино Роберто 78'
|(4:1) Фабиньо Энрике 90'
Мароши Марко • Эбанкс-Лэнделл Итан • George Nurse • Пеннингтон Мэттью • Лихи Люк • Вела Джошуа • Дэвис Дэвид • Беннетт Эллиотт • Огбета Натаниэль • Боуман Райан • Удох Даниэль
Запасные: Косгроу Сэм • Джанне Сайку • Joshua Daniels • Пайк Рикейл • Пьер Аарон • Баргойн Гарри • Tom Bloxham • Коттон Чарли
09 января. Стадион "Энфилд".
Протокол игры
|33' О'Коннор Энтони (0:1)
|(1:1) Уинкс Гарри 74'
|(2:1) Лукас Моура 85'
|(3:1) Кейн Гарри 88'
Голлини Пьерлуиджи • Родон Джо • Сессеньон Райан • Танганга Джафет • Дэвис Бен • Доэрти Мэтт • Уинкс Гарри • Ло Чельсо Джовани • Алли Деле • Н'Домбеле Тангай • Хиль Бриан
Запасные: Кейн Гарри • Санчес Давинсон • Скипп Оливер • Скарлетт Дейн • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Эмерсон Жуниор • Лукас Моура • Льорис Уго • Паскочи Максим
09 января. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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