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Англия. Кубок Англии

«Ливерпуль» с «Тоттенхэмом» одержали волевые победы в Кубке

09 Января 2022 • 18:54 Комментировать
Ливерпуль
4:1
Шрусбери Таун
окончен

В 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» с «Тоттенхэмом» дома играли против низшелиговых соперников и в первом тайме побывали в роли отыгрывающихся. Впрочем, ни «Шрусбери Таун», ни «Моркам» не смогли преподнести сенсаций, в итоге пропустив по несколько мячей подряд. «Красные победили со счетом 4:1, и Фабиньо оформил дубль.

«Тоттенхэм» лишь в концовке вырвал победу (3:1).

Протокол игры  
Ливерпуль 4:1 Шрусбери Таун
    27' Удох Даниэль (0:1)
(1:1) Гордон Кайд 34'    
(2:1) Фабиньо Энрике 44'    
(3:1) Фирмино Роберто 78'    
(4:1) Фабиньо Энрике 90'    
Келлехер Каомхин Ван Дейк Виргил Конате Ибраима Робертсон Эндрю Брэдли Конор Фабиньо Энрике Джонс Кёртис Диксон-Боннер Элайджа Мортон Тайлер Гордон Кайд Фирмино Роберто
Запасные: James Balagizi Норрис Джеймс Минамино Такуми Цимикас Костас Адриан Сан-Мигель Матип Жоэль
Мароши Марко Эбанкс-Лэнделл Итан George Nurse Пеннингтон Мэттью Лихи Люк Вела Джошуа Дэвис Дэвид Беннетт Эллиотт Огбета Натаниэль Боуман Райан Удох Даниэль
Запасные: Косгроу Сэм Джанне Сайку Joshua Daniels Пайк Рикейл Пьер Аарон Баргойн Гарри Tom Bloxham Коттон Чарли
09 января. Стадион "Энфилд".
Протокол игры  
Тоттенхэм 3:1 Моркам
    33' О'Коннор Энтони (0:1)
(1:1) Уинкс Гарри 74'    
(2:1) Лукас Моура 85'    
(3:1) Кейн Гарри 88'    
Голлини Пьерлуиджи Родон Джо Сессеньон Райан Танганга Джафет Дэвис Бен Доэрти Мэтт Уинкс Гарри Ло Чельсо Джовани Алли Деле Н'Домбеле Тангай Хиль Бриан
Запасные: Кейн Гарри Санчес Давинсон Скипп Оливер Скарлетт Дейн Хёйбьерг Пьер-Эмиль Эмерсон Жуниор Лукас Моура Льорис Уго Паскочи Максим
Карсон Тревор Маклафлин Райан II Ли Грегори II О'Коннор Энтони Куни Райан Диагурага Тумани Shane McLoughlin Маккалмонт Алфи Стоктон Коул Jonah Ayunga Дилэйни Райан
Запасные: Гибсон Лиам Летерен Кайл Arthur Gnahoua Callum Jones Обика Джонатан Уилдиг Аарон Jacob Mensah
09 января. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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окончен Лутон Таун 4:0 Харрогейт
окончен Вест Хэм 2:0 Лидс
окончен после доп. времени Кардифф Сити 2:1 Престон Норт Энд
окончен Чарльтон 0:1 Норвич 3.25 3.35 2.25
окончен Ливерпуль 4:1 Шрусбери Таун 1.20 6.80 13.00
окончен Вулверхэмптон 3:0 Шеффилд Юнайтед 1.45 4.40 7.70
окончен Сток Сити 2:0 Лейтон Ориент 1.55 3.90 6.70
окончен Тоттенхэм 3:1 Моркам 1.08 10.50 27.00
09.01  20:10 Ноттингем Форест ... Арсенал 9.50 5.10 1.33
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19:40 · Англия. Кубок Англии
«Ноттингем Форест» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:54 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» с «Тоттенхэмом» одержали волевые победы в Кубке
16:33 · Англия. Кубок Англии
​«Тоттенхэм» - «Моркам» - 3:1 (закончен)
16:32 · Англия. Кубок Англии
​«Ливерпуль» - «Шрусбери Таун» - 4:1 (закончен)
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