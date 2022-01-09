​«Ливерпуль» назвал причину отсутствия Александер-Арнольда

В заявке «Ливерпуля» на воскресный матч Кубка Англии против «Шрусбери Таун» не оказалось правого защитника Трента Александер-Арнольда. Пресс-служба клуба объяснила отсутствие футболиста.

«Трент отсутствует из-за подозрения на сдачу положительного теста на COVID-19 вскоре после матча с «Челси». Ожидается, что он вернётся к тренировкам в ближайшие дни», - говорится в сообщении «красных» в «Твиттере».

«Ливерпуль» и «Шрусбери Таун» начнут матч третьего раунда Кубка Англии в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию поединка в текстовом формате, которая пройдёт на портале LiveResult.