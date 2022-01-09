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Англия. Кубок Англии

​«Ливерпуль» назвал причину отсутствия Александер-Арнольда

09 Января 2022 • 16:26 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Шрусбери Таун
1.20 6.80 13.00
2-й тайм

В заявке «Ливерпуля» на воскресный матч Кубка Англии против «Шрусбери Таун» не оказалось правого защитника Трента Александер-Арнольда. Пресс-служба клуба объяснила отсутствие футболиста.

«Трент отсутствует из-за подозрения на сдачу положительного теста на COVID-19 вскоре после матча с «Челси». Ожидается, что он вернётся к тренировкам в ближайшие дни», - говорится в сообщении «красных» в «Твиттере».

«Ливерпуль» и «Шрусбери Таун» начнут матч третьего раунда Кубка Англии в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию поединка в текстовом формате, которая пройдёт на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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ЛИВЕРПУЛЬ ШРУСБЕРИ ТАУН
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Идет 83 минута Чарльтон 0:1 Норвич 3.25 3.35 2.25
Идет 83 минута Ливерпуль 3:1 Шрусбери Таун 1.20 6.80 13.00
Идет 84 минута Вулверхэмптон 3:0 Шеффилд Юнайтед 1.45 4.40 7.70
Идет 81 минута Сток Сити 1:0 Лейтон Ориент 1.55 3.90 6.70
Идет 85 минута Тоттенхэм 1:1 Моркам 1.08 10.50 27.00
09.01  20:10 Ноттингем Форест ... Арсенал 9.50 5.10 1.33
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